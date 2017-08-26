Запущенные КНДР ракеты пролетели около 250 километров

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Запущенные в субботу утром северокорейские ракеты малой дальности пролетели около 250 километров, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

КНДР запустила ракету в Японское море впервые после обмена угрозами с США. Южнокорейский объединенный комитет начальников штабов сообщил, что "ракета неопределенного типа" была запущена из провинции Канвондо. Как передавало японское агентство Киодо, речь может идти о баллистической ракете.

Как позже уточнило агентство Рёнхап, было запущено несколько ракет. Предположительно, это ракеты малой дальности, которые пролетели более 250 километров в северо-восточном направлении, сообщили южнокорейские военные.

По данным Рёнхап, в настоящее время Южная Корея и США изучают дополнительную информацию касательно запуска.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

На прошлой неделе лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.