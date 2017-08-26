Мужчина, напавший на военный патруль в Брюсселе, действовал в одиночку

БРЮССЕЛЬ, 26 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Нападение, совершенное в пятницу вечером на военный патруль в Брюсселе, является "изолированным актом", мужчина действовал в одиночку, заявил бургомистр бельгийской столицы Филипп Клоз.

Военные патрульные в пятницу вечером открыли огонь на поражение в центре Брюсселя после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с ножом. Один военный получил легкое ранение лица, другой — руки. Личность напавшего установлена — это 30-летний выходец из Сомали. Он действовал в одиночку и не фигурирует в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, он не был известен службам безопасности.

"По первым данным полиции, речь идет об изолированном акте", — сказал он журналистам, сообщив, что в связи с инцидентом уровень террористической угрозы в Брюсселе повышаться не будет – он остается на третьем, предпоследнем уровне.

Службы безопасности контролируют ситуацию, заявил сразу после инцидента премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Прокуратура Бельгии квалифицировала нападение на военных как теракт, сообщив, что напавший скончался от ран в госпитале.