Пока без войны. В Белом доме не планируют применять силу против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что США в ближайшее время не планируют начинать военные действия против Венесуэлы.

"Любое решение будет (принято) вместе с нашими партнерами в регионе. Никаких военных действий не ожидается в ближайшем будущем", — сказал он, отметив, что Вашингтон не собирается менять режим в Каракасе.

В то же время Макмастер добавил, что в США рассматривают разные варианты действий с учетом развития событий в Венесуэле, в том числе силовой. "Мы не рассматриваем только дипломатические, только военные или только экономические возможности. Мы пытаемся интегрировать их вместе и представить президенту (США)", — пояснил советник Трампа.

Уложиться в 30 дней

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп утвердил новые экономические санкции против Венесуэлы.

США отвели американским фирмам и финансовым ведомствам 30 суток на реализацию их реализацию.

За это время компании должны отказаться от сделок с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы будут также запрещены.

Предостеречь Россию и Китай

Комментируя новые санкции против Венесуэлы, в Белом доме заявили, что данные меры станут импульсом к прекращению дальнейших инвестиций России и КНР в Венесуэлу. В Вашингтоне уверены, что ограничения окажут серьезное влияние на решение стран по данному вопросу.

"Это (санкции — ред.) указывает на риск дальнейшего размещения средств в долге (Венесуэлы), и это должно привести к тому, что эти две страны хорошо подумают, прежде чем еще углублять свою вовлеченность в этом регионе. Мы считаем, что это окажет важный эффект, разубеждая их в их расчетах", — сказал высокопоставленный представитель администрации.

Мощный сигнал

Министр Финансов США Стивен Мнучин подчеркнул, что новые санкции не направлены на смену руководства Венесуэлы. Он заявил, что главной задачей является восстановление "демократии и верховенство закона".

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США не потерпят усиления "военной диктатуры" президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Это мощный сигнал народу Венесуэлы и это мощный сигнал Мадуро: мы не потерпим диктатуру, которую он пытается создать", — заявила Хейли журналистам в ООН.

"Худшая агрессия за 200 лет"

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, в свою очередь, заявил, что Каракас будет искать поддержки Москвы и Пекина.

"Конечно, мы всегда будем добиваться лучших отношений и поддержки от Китая, России и всех стран в мире, которые хотят помочь правительству и народу Венесуэлы, так же как правительство и народ Венесуэлы помогают другим в этом мире", — заявил министр иностранных дел в пятницу.

Арреаса также отметил, что Венесуэла готова защищать свою демократию. Санкции США назвал "худшей агрессией" против Венесуэлы за последние 200 лет.

"Мы идем на региональные выборы в октябре, затем мы проводим местные выборы мэров. В следующем году у нас будут президентские выборы. Это демократия", — сказал он журналистам. Министр заявил, что не понимает намерения США выставить Венесуэлу в "странном свете". "Наша позиция ясна, мы будем защищать наш народ и нашу демократию всеми средствами, которые у нас есть", — сказал Арреаса в пятницу.