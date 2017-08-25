"Всем удачи!": Трамп обратился к жителям Техаса перед ураганом "Харви"

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп пожелал удачи жителям Техаса в связи с надвигающимся ураганом "Харви".

Журналисты выкрикивали вопросы Трампу, который вместе с женой и внучкой садился в вертолет, чтобы улететь на выходные из Вашингтона в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.

На вопрос, что он хочет сказать жителям Техаса, Трамп показал большой палец и сказал: "Всем удачи!".

Пресс-секретарь Белого дома ранее сообщила, что в начале следующей недели Трамп намерен посетить Техас.

Ураган "Харви" усилился до опасной третьей категории по пятибалльной шкале, заявил Центр США по предупреждению ураганов (NHC). Сейчас он находится в 120 километрах к юго-востоку от города Корпус-Кристи на побережье Мексиканского залива. В этом городе уже отмечены порывы ветра до 91 километра в час. Ураган постепенно приближается к городу со скоростью около 17 километров в час.