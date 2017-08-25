В Шотландии заподозрили новую хакерскую атаку на серверы больниц

ЛОНДОН, 25 авг – РИА Новости. Новую хакерскую атаку на серверы Национальной системы здравоохранения Великобритании NHS заподозрили в Шотландии, сообщает в пятницу издание Daily Mail.

По сообщению СМИ, атака была зафиксирована в 11 часов и была "не настолько сильной", как зафиксированная в мае. Сотрудники системы приняли меры по устранению проблемы, и в настоящее время заняты ремонтом программного обеспечения.

"Мы немедленно начали действовать, чтобы предотвратить распространение вируса в то время, пока мы занимаемся расследованием. В настоящее время мы работаем над решением проблемы с нашим IT-провайдером", — цитирует издание представителя NHS Ланаркшира Калум Кемпбелл.

Мощная хакерская атака на серверы NHS в мае парализовала работу 48 больниц и клиник в Англии и Шотландии, о сбоях в компьютерных системах первыми сообщили врачи. Сотни операций и плановых осмотров были отменены, машины скорой помощи перенаправлялись в больницы, которые кибератака не затронула.