Трамп намерен посетить Техас, на который надвигается ураган "Харви"

ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен в начале следующей недели посетить штат Техас, на который в пятницу должен обрушиться ураган "Харви", сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Президент планирует поехать (в Техас) в начале следующей недели", — сказала Сандерс на брифинге.
Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан в Луизиане. Из районов возможного бедствия уже эвакуируют десятки тысяч людей.