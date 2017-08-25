Трамп намерен посетить Техас, на который надвигается ураган "Харви"

ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен в начале следующей недели посетить штат Техас, на который в пятницу должен обрушиться ураган "Харви", сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент планирует поехать (в Техас) в начале следующей недели", — сказала Сандерс на брифинге.

В районах, на которые в ближайшие часы обрушится ураган "Харви", находятся около 4,6 миллиона человек, сообщил ранее помощник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт.

Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан в Луизиане. Из районов возможного бедствия уже эвакуируют десятки тысяч людей.