Губернатор Техаса попросил у Трампа помощи в связи с ураганом "Харви"

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эббот попросил дополнительную помощь в связи с надвигающимся ураганом "Харви", сообщила газета Washington Post.

По ее данным, губернатор попросил президента объявить о "крупном стихийном бедствии" в штате, что высвобождает дополнительные федеральные средства, которые можно потратить на ликвидацию последствий урагана.

Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан в Луизиане. Из районов возможного бедствия уже эвакуируют десятки тысяч людей.