Прилепин прокомментировал участие Пашинина в операции в Донбассе

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин прокомментировал в Facebook участие российского актера Анатолия Пашинина в конфликте на Донбассе на стороне украинских силовиков.

"О, явился таки. Ну, до встречи", — написал Прилепин на своей странице.

Ранее журналист телеканала 1+1 Андрей Цаплиенко сообщил о том, что звезда сериала "Грозовые ворота" Анатолий Пашинин пополнил ряды украинских силовиков.

По словам Цаплиенко, актер числится в "8-м батальоне украинской добровольческой армии". Журналист также пообещал, что история "превращения киношного героя в подлинного" будет показана на телеканале 1+1 27 августа.

Захар Прилепин находится в зоне конфликта на Донбассе с декабря 2015 года. Некоторое время он занимал должность советника главы ДНР, с прошлого года писатель является заместителем командира одного из воинских подразделений самопровозглашенной республики.