В Техасе появились первые признаки приближения урагана "Харви"

ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Жители прибрежных районов Техаса в пятницу ощутили первые признаки приближения урагана "Харви", который может обрушиться в ближайшие часы.

По информации Национального центра ураганов (NHC) на 12.00 по местному времени (20.00 мск), первое прикосновение "Харви" в районе города Корпус-Кристи оценивается как "тропический шторм", что предшествует урагану. Скорость ветра уже достигает 69 километров в час с порывами до 78 километров в час. В отдельных местах уже фиксируются подтопления на уровне 30-60 сантиметров.

Пока центр урагана находится в Мексиканском заливе примерно в 160 километрах к юго-востоку от города Корпус-Кристи. Он движется к берегу со скоростью 17 километров в час. Скорость ветра в центре достигает 175 километров в час. Ожидается, что в ближайшие часы "Харви" наберет силу третьей категории.

Главную опасность, по данным синоптиков, представляет то, что в силу погодных условий в материковой части США ураган может "гулять" по прибрежным районам в течение нескольких дней – вплоть до среды.

Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан в Луизиане. Из районов возможного бедствия уже эвакуируют десятки тысяч людей.