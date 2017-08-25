КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. По делу о взрыве в центре Киева есть подозреваемые, взрывное устройство было направлено в грузовик с военными, заявил в пятницу журналистам генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По словам Луценко, в грузовик с украинскими военными бросили взрывное устройство, "которое отскочило от борта и, разорвавшись, тяжело ранило гражданских, которые, как теперь мы знаем, оказались членами семьи Героя Украины". Брифинг Луценко транслировал телеканал "112 Украина".
Других деталей о подозреваемых он не уточнил.
Эксперты еще устанавливают тип взрывного устройства, в зависимости от этого может измениться правовая квалификация по делу о взрыве, добавил Луценко.