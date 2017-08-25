Генпрокурор Украины рассказал о наличии подозреваемых по делу о взрыве

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. По делу о взрыве в центре Киева есть подозреваемые, взрывное устройство было направлено в грузовик с военными, заявил в пятницу журналистам генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По данным полиции, в четверг неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в Киеве, три человека пострадали. ЧП произошло недалеко от открытой по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставки военной техники. В Совете нацбезопасности и обороны не исключили версию теракта, однако полиция Киева возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство". Пострадавшими оказалась семья украинского военного, который воевал в Донбассе.

По словам Луценко, в грузовик с украинскими военными бросили взрывное устройство, "которое отскочило от борта и, разорвавшись, тяжело ранило гражданских, которые, как теперь мы знаем, оказались членами семьи Героя Украины". Брифинг Луценко транслировал телеканал "112 Украина".

На вопрос, есть ли подозреваемые по этому делу, генпрокурор ответил: "Да, конечно".

Других деталей о подозреваемых он не уточнил.

Эксперты еще устанавливают тип взрывного устройства, в зависимости от этого может измениться правовая квалификация по делу о взрыве, добавил Луценко.