Сенатор призвал Трампа уделить урагану "Харви" повышенное внимание

ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Сенатор-республиканец Чак Грассли в пятницу призвал президента США Дональда Трампа уделять повышенное внимание урагану "Харви" и не повторять ошибок экс-президента Джорджа Буша-младшего во время реагирования на ураган "Катрина" в 2005 году.
"Держите в центре внимания ураган "Харви", не повторяйте тех ошибок, которые сделал президент (Джордж) Буш (младший) с ураганом "Катрина", — написал Грассли в Twitter.
@realDonaldTrump #hurricane keep on top of hurricane Harvey dont mke same mistake Pres Bush made w Katrina— ChuckGrassley (@ChuckGrassley) August 25, 2017
Ранее в пятницу Трамп заявил о готовности федеральных властей помочь штатам Техас и Луизиана, на которые скоро обрушится ураган "Харви". Он также сообщил, что провел совещание в связи с приближающимся бедствием с главами соответствующих федеральных ведомств.
Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан в Луизиане.