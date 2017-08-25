Сенатор призвал Трампа уделить урагану "Харви" повышенное внимание

ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Сенатор-республиканец Чак Грассли в пятницу призвал президента США Дональда Трампа уделять повышенное внимание урагану "Харви" и не повторять ошибок экс-президента Джорджа Буша-младшего во время реагирования на ураган "Катрина" в 2005 году.

"Держите в центре внимания ураган "Харви", не повторяйте тех ошибок, которые сделал президент (Джордж) Буш (младший) с ураганом "Катрина", — написал Грассли в Twitter.

@realDonaldTrump #hurricane keep on top of hurricane Harvey dont mke same mistake Pres Bush made w Katrina — ChuckGrassley (@ChuckGrassley) August 25, 2017

Ураган "Катрина" в августе 2005 года стал одним из самых сильных в истории США. В результате него погибли почти две тысячи человек. Особенно пострадал город Новый Орлеан, который был разрушен почти на 80%. Слабая реакция федеральных властей на бедствие тогда привела к существенному падению рейтинга Буша-младшего.

Ранее в пятницу Трамп заявил о готовности федеральных властей помочь штатам Техас и Луизиана, на которые скоро обрушится ураган "Харви". Он также сообщил, что провел совещание в связи с приближающимся бедствием с главами соответствующих федеральных ведомств.

Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC) в Майами сообщил, что ураган "Харви", угрожающий восточному побережью США в Мексиканском заливе, усилился до второй категории. По данным метеорологов, скорость порывов ветра внутри урагана достигает 160 километров в час. Ураган движется на северо-запад и, как ожидается, достигнет побережья Техаса в районе города Корпус-Кристи в пятницу вечером. При этом он может усилиться до третьей категории.

Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан в Луизиане.