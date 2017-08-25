ООН, 25 авг — РИА Новости. США не потерпят, если президент Венесуэлы Николас Мадуро попытается установить в стране диктатуру, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Это мощный сигнал народу Венесуэлы и это мощный сигнал Мадуро: мы не потерпим диктатуру, которую он пытается создать", — заявила Хейли журналистам в ООН.

В пятницу президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы. В частности, Трамп запретил американским компаниям сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и с выплатами дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.

В начале августа США расширили санкции против Венесуэлы, добавив туда ряд организаций и частных лиц, в том числе восемь чиновников и Адана Чавеса, брата покойного президента страны Уго Чавеса. Ранее США уже ввели санкции против президента страны Николаса Мадуро.

До этого Минфин США внес в список санкций 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании. Трамп заявлял, что не исключает любые пути урегулирования ситуации в Венесуэле, в том числе военные.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты.