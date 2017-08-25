В США рассказали, почему ввели санкции против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. США рассчитывают, что санкции против Венесуэлы предостерегут КНР и РФ от дальнейших инвестиций в эту страну, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Это (санкции — ред.) указывает на риск дальнейшего размещения средств в долге (Венесуэлы), и это должно привести к тому, что эти две страны хорошо подумают, прежде чем еще углублять свою вовлеченность в этом регионе. Мы считаем, что это окажет важный эффект, разубеждая их в их расчетах", — сказал представитель администрации.

Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы. В частности, Трамп запретил американским компаниям сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и с выплатами дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.