Интерпол не комментирует запрос РФ о повторном объявлении Браудера в розыск

ЛОНДОН, 25 авг — РИА Новости. Интерпол не комментирует судьбу заявления Генпрокуратуры России, которая настаивает на повторном объявлении в международный розыск главы Hermitage Capital Уильяма Браудера.

В Генпрокуратуре РФ в четверг сообщили, что МВД России направило запрос о повторном объявлении Браудера в международный розыск по каналам Интерпола еще в июне. Интерпол же отказал в розыске главы Hermitage Capital, ссылаясь на свое прежнее решение. Российское надзорное ведомство направило в Интерпол свои возражения.

"Если или когда полиция любой из 190 стран-членов Интерпола делится информацией относительно расследований и отдельных лиц с генеральным секретариатом в Лионе во Франции, эта информация остается собственностью страны-члена. Интерпол не комментирует отдельные дела или персоналии за исключением особых обстоятельств и с согласия страны-участника", — сообщили РИА Новости в штаб-квартире Интерпола.

По словам представителя организации, запрос о присвоении человеку так называемого "красного уведомления" проверяется Интерполом в соответствии с внутренними регламентами и правилами.

"Это включает статью 3 конституции Интерпола, в соответствии с которой "организации строго запрещено вмешиваться в любую деятельность политического, военного или национального характера", — отметил представитель организации.

"Красное уведомление" требует от правоохранительных органов стран-членов Интерпола ареста разыскиваемого лица для последующего решения вопроса о его экстрадиции в страну-инициатора розыска. Правовой основой для издания такого уведомления является ордер на арест или постановление суда, выданные судебными органами заинтересованной страны.

В пятницу в России начался второй заочный суд над Браудером. Его дело о неуплате налогов передано в Тверской суд Москвы, но он не собирается принимать в нем участия и отозвал своего адвоката.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

Летом 2013 года российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии общего режима. Суд установил, что Магнитский в интересах главы Hermitage Capital Management в 1997–2002 годах разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов. В 2014 году Россия объявила Браудера в международный розыск.