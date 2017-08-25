Виноделы: Бургундия покажет средний результат по объемам вина за 2017 год

ПАРИЖ, 25 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Один из самых престижных винодельческих регионов Франции — Бургундия — не пострадала из-за непогоды и покажет средний результат по объемам вина за год, сообщили РИА Новости в Межпрофессиональном комитете виноделов Бургундии (BIVB).

Ранее в пятницу министерство сельского хозяйства Франции заявило, что в 2017 году в стране произведут 37,2 миллиона гектолитров вина, что на 18% меньше, чем в прошлом году. Этот показатель также на 17% меньше среднего уровня за последние пять лет. В министерстве неурожай связывают с плохими погодными условиями и, в частности, с заморозками, ударившими по лозам прошлой весной.

"Эти цифры касаются совокупных объемов во Франции. Так, сильно пострадало Бордо — главный французский регион по объему произведенного вина, много потеряв из-за заморозков", — сказала представитель BIVB Сесиль Матьо.

Она отметила, что в Бургундии ситуация "куда более благополучная".

"После 2016 года, когда ударили сильные заморозки и мы серьезно потеряли в объемах, 2017 год показывает нам и объемы, и качество. Мы надеемся собрать средний урожай — 1,5 миллиона гектолитров. Он должен быть очень качественным благодаря хорошей погоде, установившейся с момента цветения лозы", — добавила Матьо.