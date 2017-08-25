Круглый стол по САР на форуме "Армия-2017" был полезен для КНР

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Заместитель военного атташе Китая в России старший капитан первого ранга Юнь Чан прокомментировал круглый стол по сирийской тематике, прошедший в рамках научно-деловой программы форума "Армия-2017", отметив, что предоставленные данные полезны для КНР, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что заместитель китайского военного атташе похвалил организацию и проведение круглого стола, добавив, что российские генералы "очень четко и конкретно рассказали о военных действиях в Сирии", и признал, что такой брифинг очень полезен.

"Сегодня прозвучал доклад о военной операции в пустыне. Для Китая это интересно, потому что рядом с нами нет такой обстановки, как в Сирии, и это полезные для нашей страны сведения", — приводится ответ Юнь Чана на вопрос о том, что может его государство почерпнуть из российского опыта применения авиагруппы в Сирии.

Сообщается, что представитель оборонного ведомства Китая отметил, что борьба с терроризмом в настоящее время как никогда актуальна, а информация по ней жизненно важна для любых стран. Он также назвал организацию военной операции на иностранной территории и налаживание взаимодействия между российским контингентом и правительственными войсками самым главным в операции в САР.

Третий международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье, во всех военных округах и на Северном флоте. В нем участвуют более одной тысячи предприятий и организаций и более 100 иностранных делегаций высокого уровня.