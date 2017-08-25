Синоптики: ураган "Харви" может вызвать подтопления на побережье Техаса

ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Ураган "Харви", который обрушится на побережье американского штата Техас в пятницу вечером, может вызвать подтопления до 4 метров, предупреждает Национальный центр ураганов (NHC).

По данным синоптиков, из-за волн и дождя наибольшие подтопления от 2 до 4 метров над поверхностью возможны на побережье в районе от острова Падре до населенного пункта Сарджент.

В районах среднего и северного побережья Техаса сильные дожди могут привести к подтоплениям на уровне до 90 сантиметров.

Такая ситуация может продлиться в течение ближайших нескольких дней.

В связи с приближением стихии из прибрежных районов уже эвакуируются десятки тысяч людей. В частности, по данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в четырех из семи округов штата власти сообщили о необходимости провести полную эвакуацию населения. Помимо этого, добровольная эвакуация была объявлена для жителей города Корпус-Кристи, расположенного на побережье Мексиканского залива.

Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC) в Майами сообщил, что ураган "Харви", угрожающий восточному побережью США, усилился до второй категории. По данным метеорологов, скорость порывов ветра внутри урагана достигает 160 километров в час. Ураган движется на северо-запад и, как ожидается, достигнет побережья Техаса в районе города Корпус-Кристи в пятницу вечером. При этом он может усилиться до третьей категории.

Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан.