В Хорватии задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в шести поджогах

БЕЛГРАД, 25 авг – РИА Новости. Полиция Хорватии задержала несовершеннолетнего гражданина, подозреваемого в разжигании шести крупных пожаров, в Шибенско-Книнской жупании (округе) республики, передает в пятницу портал газеты Vecernji list.
Днем пожарные, Вооруженные силы и добровольцы продолжили бороться с огнем в Сплитско-Далматинской и Дубровачко-Неретванской жупаниях республики. Противопожарный отряд ВВС в Задаре направил на тушение очагов возгорания три спецсамолета Canadair CL-415 и четыре Air Тractor AT-802, а также вертолет Ми-8 МТВ для перевозки пожарных и оборудования.
Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович поручил МВД провести тщательное расследование причин многочисленных возгораний на побережье Адриатического моря и в близлежащих горах и расследовать случаи поджогов.
Отмечается, что действия задержанного могли привести к "материальному ущербу в особо крупном размере". Так, пожар 11 июля вблизи поселков Рашковичи, Колунджие и Зупчичи, в разжигании которого подозревается несовершеннолетний, удалось погасить только на пятый день, а ущерб составил 1,3 миллиона кун (около 177 тысяч евро). Против подростка заведено шесть уголовных дел, им будет заниматься суд по делам несовершеннолетних в городе Шибеник.