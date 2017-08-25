В Хорватии задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в шести поджогах

БЕЛГРАД, 25 авг – РИА Новости. Полиция Хорватии задержала несовершеннолетнего гражданина, подозреваемого в разжигании шести крупных пожаров, в Шибенско-Книнской жупании (округе) республики, передает в пятницу портал газеты Vecernji list.

Днем пожарные, Вооруженные силы и добровольцы продолжили бороться с огнем в Сплитско-Далматинской и Дубровачко-Неретванской жупаниях республики. Противопожарный отряд ВВС в Задаре направил на тушение очагов возгорания три спецсамолета Canadair CL-415 и четыре Air Тractor AT-802, а также вертолет Ми-8 МТВ для перевозки пожарных и оборудования.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович поручил МВД провести тщательное расследование причин многочисленных возгораний на побережье Адриатического моря и в близлежащих горах и расследовать случаи поджогов.

"Несовершеннолетний задержанный подозревается в том, что с 11 июля до 22 августа в населенном пункте Жагрович муниципалитета Книн пять раз поджигал сухую траву с помощью зажигалки с целью вызвать пожар на открытом пространстве, а в день задержания вызвал возгорание с помощью лупы", — приводит издание заявление управления полиции Шибенско-Книнской жупании.

Отмечается, что действия задержанного могли привести к "материальному ущербу в особо крупном размере". Так, пожар 11 июля вблизи поселков Рашковичи, Колунджие и Зупчичи, в разжигании которого подозревается несовершеннолетний, удалось погасить только на пятый день, а ущерб составил 1,3 миллиона кун (около 177 тысяч евро). Против подростка заведено шесть уголовных дел, им будет заниматься суд по делам несовершеннолетних в городе Шибеник.