В аэропортах Хьюстона отменяют рейсы из-за урагана "Харви"

ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. В аэропортах Хьюстона начались первые отмены рейсов из-за урагана "Харви", который в пятницу вечером должен обрушиться на побережье Техаса.

По данным на 17.00 мск, опубликованным на портале аэропортов Хьюстона, в общей сложности отменены уже 70 авиарейсов, а еще 31 – задержан. Из них аэропорту Джорджа Буша (обозначение IAH) 37 отменены и 16 задержаны, а в аэропорту Уильяма Хобби (HOU) – 33 и 15 соответственно.

Движение по прилегающим к аэропортам трассам пока проходит в обычном режиме, уточняется на сайте.

Авиаузел в Хьюстоне считается одним из самых крупных в США. В прошлом году международный аэропорт Джорджа Буша занял 14 место в стране по объему пассажиропотока.

Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC) в Майами сообщил, что ураган "Харви", угрожающий восточному побережью США, усилился до второй категории. По данным метеорологов, скорость порывов ветра внутри урагана достигает 160 километров в час. Ураган движется на северо-запад и, как ожидается, достигнет побережья Техаса в районе города Корпус-Кристи в пятницу вечером или субботу утром. При этом он может усилиться до третьей категории. Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан.