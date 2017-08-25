В Киеве разгромили офисы компании, обеспечивающей жителей светом и теплом

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Компания "Киевэнерго", поставляющая тепло и свет жителям украинской столицы, заявила о нападениях на свои центры обслуживания клиентов. Об этом сообщается на ее странице в Facebook.
По данным "Киевэнерго", свидетели инцидента, в том числе врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, характеризовали поведение нападающего как неадекватное, агрессивное и социально опасное. Как утверждают в компании, во время нападения в среду он ворвался в помещение центра обслуживания, где находились около 20 клиентов и сотрудников, разбил окна, технику и мебель.
Невдоволені кияни розгромили два офіси "Київенерго": з'явилися фото https://t.co/7ZgyB3eCgu pic.twitter.com/NH4Efs0YfD— 24 канал (@24tvua) 25 августа 2017 г.
"Благодаря оперативным действиям охранников никто из клиентов не пострадал. Но одна сотрудница центра обслуживания была госпитализирована с диагнозом гипертонический криз", — добавили в компании.
В связи с этим "Киевэнерго" усиливает меры безопасности в центрах обслуживания и призывает столичную полицию обеспечить правопорядок в общественных местах.