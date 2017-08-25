В Киеве разгромили офисы компании, обеспечивающей жителей светом и теплом

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Компания "Киевэнерго", поставляющая тепло и свет жителям украинской столицы, заявила о нападениях на свои центры обслуживания клиентов. Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

Так, нападению подвергся офис, расположенные по адресу улица Тимошенко, 18. "По предварительным данным, нападение было совершено гражданином Пайкиным А.Л, 1977 года рождения, который в среду совершил нападение на центр обслуживания по адресам Уильямса, 3/7 и проспект Воздухофлотский, 58, а в июне — на центр обслуживания на улице Мельникова, 31", — сообщили в компании.

По данным "Киевэнерго", свидетели инцидента, в том числе врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, характеризовали поведение нападающего как неадекватное, агрессивное и социально опасное. Как утверждают в компании, во время нападения в среду он ворвался в помещение центра обслуживания, где находились около 20 клиентов и сотрудников, разбил окна, технику и мебель.

​"Благодаря оперативным действиям охранников никто из клиентов не пострадал. Но одна сотрудница центра обслуживания была госпитализирована с диагнозом гипертонический криз", — добавили в компании.

В связи с этим "Киевэнерго" усиливает меры безопасности в центрах обслуживания и призывает столичную полицию обеспечить правопорядок в общественных местах.