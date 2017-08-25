Полпред ЛНР призвал не воспринимать всерьез идею Киева о миротворцах

ЛУГАНСК, 25 авг – РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего призвал не воспринимать всерьез желание президента Украины Петра Порошенко ввести миротворцев в Донбасс.

Украина давно добивается введения миротворцев в Донбасс, на днях Порошенко заявил, что эту идею он будет презентовать на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке. Также накануне Порошенко обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН.

"Я предложил бы не воспринимать всерьез озвученные Порошенко "хотелки" относительно миротворческого контингента, которые он озвучивал вчера на параде (в Киеве — ред.). Он озвучивал этот же тезис и перед непосредственно телефонными консультациями глав стран "нормандской четверки" 22 августа. Опять он повторил, что он будет требовать введения миротворческого контингента", — заявил Дейнего на брифинге в Луганске.

По его словам, подобные заявления от украинского президента звучали и ранее, однако объективных предпосылок для осуществления этого стремления нет. "Любые вооруженные люди на линии разграничения в нашей ситуации – это дополнительный дестабилизирующий фактор, который не будет способствовать снижению напряженности на линии разграничения", — считает Дейнего.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее напомнил, что минские соглашения по урегулированию украинского конфликта не содержат положения о вводе миротворцев ООН в Донбасс. Бывший генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявлял, что не полностью уверен в эффективности миротворческой миссии ООН в Донбассе для разрешения конфликта.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Один из форматов, в котором обсуждается урегулирование на Украине, — "нормандский", с участием лидеров РФ, Франции, Германии и Украины.