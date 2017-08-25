Глава МИД Южной Кореи попросила Россию оказать максимальное влияние на КНДР

ТОКИО, 25 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва попросила своего российского коллегу Сергея Лаврова об оказании Россией максимального влияния на КНДР, передало в пятницу информационное агентство Рёнхап по итогам переговоров министров в Москве.

"Я попросила, чтобы Россия использовала свое максимальное влияние на Северную Корею и подала ей сигнал", — приводит агентство слова Кан Гён Хва из беседы с сопровождавшими ее корейскими журналистами.

По ее словам, они с Лавровым "обратили внимание на то, что в последнее время не было совершено северокорейских провокаций, и решили приложить усилия к тому, чтобы эта ситуация открыла перспективу для диалога".

Министр не привела подробностей, но сказала, что, по ее ощущениям, "Россия прилагает конкретные усилия для оказания влияния на Север, в том числе в посредничестве в диалоге между Северной Кореей и США".

В июле КНДР провела два испытания, как утверждается, межконтинентальных баллистических ракет, которые упали недалеко от берегов Японии, вызвав беспокойство в Токио. В ответ СБ ООН ужесточил санкции против Пхеньяна.

Северная Корея многократно заявляла, что опасается угрозы со стороны США, и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет ей избежать участи Ирака. Тем самым КНДР нарушает режим нераспространения ядерного оружия, навлекая на себя все новые санкции со стороны СБ ООН.

Как сообщалось ранее, Россия и Китай разработали "дорожную карту" по решению проблем Корейского полуострова, так называемый план "двойного замораживания". В частности, он предусматривает, что КНДР объявит мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южная Корея и США воздержатся от проведения учений, которые в Пхеньяне считают репетицией войны против северокорейского государства. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.

Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.