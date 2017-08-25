ДВОРИКИ (Владимирская область), 25 авг — РИА Новости. Ограничения, введенные против россиянина Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, за общение со СМИ являются грубым нарушением прав на свободу слова, заявила в пятницу РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, добавив, что обратится к властям США по этому поводу.

Ранее стало известно, что Бута на два месяца лишили телефонных звонков, а также добавили к его сроку 15 дней за телефонный разговор с ведущим российского телеканала RT.

"Я считаю это грубым нарушением на свободу слова, права на общение со СМИ, нарушением прав журналистов получить ту информацию, которую они желали бы довести до общественности. Наказание человека за то, что он встретился со СМИ, в условиях российского законодательства было бы невозможно. К лицам, осужденным на пожизненное заключение, журналисты приезжают и получают разрешение на общение. Это говорит о том, что есть двойные стандарты и двойные подходы к правам человека с точки зрения теории и практики", — сказала Москалькова.

Она подчеркнула, что намерена направить обращение американским властям по этому поводу. "Но сложность общения с США в области прав человека в том, что у них нет омбудсмена. В таком случае нет диалога с равным субъектом взаимоотношения" — сообщила Москалькова.

Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. После длительного судебного процесса об экстрадиции россиянин был вывезен в США в нарушение как таиландского, так и американского законодательства, а затем осужден федеральным судом в Нью-Йорке на 25 лет лишения свободы по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма.