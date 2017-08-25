Замглавы МИД Богданов встретился с представителем сирийской оппозиции

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился с лидером сирийского оппозиционного движения "За строительство государства" Луэем Хусейном, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Богданов приветствовал усилия сирийского гражданского общества по содействию нормализации обстановки "на земле", наведению мостов взаимопонимания между различными вовлечёнными в межсирийский конфликт политическими силами.