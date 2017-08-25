Замглавы МИД Богданов встретился с представителем сирийской оппозиции

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился с лидером сирийского оппозиционного движения "За строительство государства" Луэем Хусейном, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на безальтернативность политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН", — говорится в сообщении.

Богданов приветствовал усилия сирийского гражданского общества по содействию нормализации обстановки "на земле", наведению мостов взаимопонимания между различными вовлечёнными в межсирийский конфликт политическими силами.