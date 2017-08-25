Посол Турции в Стокгольме вызван в МИД из-за задержания шведов

СТОКГОЛЬМ, 25 авг – РИА Новости, Людмила Божко. МИД Швеции вызвал в четверг посла Турции в Стокгольме Кайа Тюркмена и потребовал разъяснить основания ареста двух граждан Швеции – одного в Испании по запросу турецких властей и другого в самой Турции. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава МИД Швеции Маргот Валльстрем.

”Посол Турции вновь был приглашен в МИД, и мы выразили наше беспокойство и наши требования, касающиеся лишенных свободы шведов”, — написала министр.

В начале августа стало известно, что в аэропорту в Барселоне испанские власти по запросу Турции задержали 59-летнего писателя и журналиста Хамзу Ялчина, имеющего шведское и турецкое гражданство. Сообщается, что турецкие власти подозревают его в причастности к терроризму. Журналиста арестовали, когда тот находился в отпуске. В Швецию он переехал 30 лет назад, живет в Западной Швеции и многие годы сотрудничал с изданием Odak Dergisi, критикующим президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его власть.

По словам Валльстрем, представители шведских властей уже несколько раз встречались с писателем и находятся в постоянном контакте с его родными.

”Учредительный документ Интерпола ясен: организация не должна использоваться по политическим мотивам”, — написала министр. Она отметила, что довела эту точку зрения также до главы МИД Испании и призвала испанские власти поторопиться в рассмотрении вопроса.

В начале июля в Турции вместе с группой других правозащитников задержали и активиста из Швеции Али Гарави. Как пояснила Валльстрем, он находился в Турции для того, чтобы принять участие "в мирном семинаре о правах человека и свободе в интернете" и что турецкие власти обвиняют его в связанной с терроризмом деятельности. В этой связи Валльстрем потребовала от Турции дать разъяснения, что именно стало основанием для задержания активиста, и в случае отсутствия таких оснований призвала власти освободить его.

Валльстрем в своем заявлении также напомнила, что Швеция не раз выражала беспокойство ситуацией в Турции в целом и что это оказывает влияние на отношение Швеции и ЕС с Турцией.