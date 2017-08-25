Базы ВМС США в Техасе вывозят технику и персонал из-за урагана "Харви"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Две базы ВМС США в штате Техас эвакуируют персонал и вывозят технику в связи с приближающимся ураганом "Харви", сообщает портал Defense News со ссылкой на представителей военных.
Руководство базы в Корпус-Кристи распорядилось эвакуировать в Даллас около 10 тысяч военнослужащих, кадетов и членов их семей, прикомандированных к базе. Также вывозится пригодная для полетов техника.
Ранее власти семи прибрежных округов американского штата Техас объявили обязательную эвакуацию десятков тысяч жителей в связи с приближающимся ураганом "Харви". Помимо этого, добровольная эвакуация была объявлена для жителей города Корпус-Кристи, расположенного на побережье Мексиканского залива. Губернатор Техаса Грег Эббот привел в готовность около 700 представителей национальной гвардии.
Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан.