В Индии из-за беспорядков погибли 13 человек, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 авг — РИА Новости. По меньшей мере тринадцать человек погибли, еще около 100 пострадали в ходе беспорядков, вспыхнувших в индийском городе Панчкула после того, как суд признал влиятельного духовного лидера виновным по делу об изнасиловании последовательниц, сообщает издание Hindustan Times.

Ранее сообщалось о восьми погибших и порядка 70 пострадавших.

По данным Hindustan Times, доктора центрального госпиталя Панчкулы подтвердили гибель 13 человек, большинство погибли в результате пулевых ранений. При этом в полиции Панчкулы заявляют, что ситуация в настоящее время находится под контролем.

Духовный лидер общины "Дера Сача Саудра" Гармит Рам Рахим Сингх в пятницу был признан виновным в изнасиловании по двух эпизодам. Он был взят под стражу в здании суда, приговор, как ожидается, будет вынесен в понедельник. Вскоре после этого в городе Панчкула, штат Харьяна, где проходило заседание суда, начались беспорядки.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы. Спустя примерно полтора часа после вынесения вердикта и начала столкновений к обеспечению порядка в Панчкуле подключились военнослужащие армии, которая была заранее приведена в готовность в ожидании беспорядков.

В штате Пенджаб, где, как и в Харьяне, много последователей Рамы Рахима, также неспокойно. Сообщалось о поджоге на железнодорожной станции города Малоут, в Ферозпуре, Мансе и Батхинде введен комендантский час, а глава штата Амариндер Сингх призвал пенджабцев к спокойствию. Несколько случаев поджога автобусов, а также пустых железнодорожных вагонов зафиксированы также в разных частях Дели.