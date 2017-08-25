Военные корабли Китая провели боевые стрельбы на западе Индийского океана

ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости, Жанна Манукян. Корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая провели боевые стрельбы по кораблям "противника" в акватории на западе Индийского океана, сообщает агентство Синьхуа.

В учениях приняли участие ракетный эсминец "Чанчунь", ракетный сторожевой корабль "Цзинчжоу" и корабль снабжения "Чаоху".

В ходе учений, которые продолжались несколько дней, флотилия нанесла удары по кораблям "противника" и выполнила задачу по пополнению запасов топлива и питьевой воды.

"Учения были направлены на отработку действий кораблей в условиях реального боя", — заявил представитель ВМС Китая Чэнь Дэнань, которого цитирует агентство.

Китайские корабли 23 апреля начали шестимесячный дружественный визит в страны Азии, Европы, Африки и Океании и за это время уже провели учения с военными 10 стран.