Таджикистан ищет родственников детей из приюта в Багдаде после репортажа RT

ДУШАНБЕ, 25 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Власти России обратились к Душанбе с просьбой помочь в установлении личности трех детей, находящихся в приюте в Багдаде, сообщил журналистам начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали.

Поиски родственников сирот в Ираке начались после репортажа телеканала Russia Today из приюта в Багдаде. По информации телеканала, одна из девочек по имени Марьям заявила, что ее отец родом из Таджикистана. Двое маленьких детей, которым три-четыре года, говорят на таджикском языке, но не могут ничего сообщить о гражданстве своих родителей. У таджикских чиновников нет возможности выйти на контакт с иракскими властями и поэтому правоохранительные органы страны для установления личности находящихся в багдадском приюте таджикских сирот сотрудничают с посольством России в Ираке.

"В МВД Таджикистана получили запрос из Москвы по поводу установления личности детей и поиска их родственников в Таджикистане. Но это очень длительная работа. Тем более, что двое из этих детей не могут ничего сообщить о своих родителях", — сказал Эмомали.

По его словам, сироты были вывезены в иракскую столицу после освобождения города Мосула от боевиков группировки "Исламское государство"*, трое из этих детей говорят на таджикском языке.

"Сейчас идут поиски родных девочки Марьям, которая заявила, что родилась в Египте, но ее отец – таджик… Мы составляем списки всех тех, кто за последние десять лет выехал в Египет, ведь девочке примерно семь-восемь лет. Ее фотографию мы показываем родным боевиков, находящихся в Ираке и Сирии", — отметил Эмомали.

По официальным данным, свыше 250 таджикских детей находятся в зонах боевых действий в Сирии и Ираке. Властям Таджикистана удалось с 2015 по май 2017 года вывезти из зон боевых действий 19 семей (61 человека), среди которых 41 ребенок.

* Террористическая организация, запрещенная в России