В ДНР произошло около 20 пожаров из-за обстрелов за неделю

ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Около 20 пожаров произошло в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских силовиков за неделю, сообщил в пятницу замначальника центра кризисных ситуаций МЧС ДНР Виталий Зарубин.

"За неделю ликвидировано 17 пожаров в связи с попаданием взрывоопасных предметов", — сказал Зарубин журналистам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.