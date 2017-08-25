СМИ сообщили о погибших из-за беспорядков после приговора духовному лидеру

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 авг — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, порядка 70 пострадали в ходе беспорядков, вспыхнувших в индийском городе Панчкула после того, как суд признал влиятельного духовного лидера виновным по делу об изнасиловании последовательниц, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на полицию.

Духовный лидер общины "Дера Сача Саудра" Гармит Рам Рахим Сингх в пятницу был признан виновным в изнасиловании по двух эпизодам. Он был взят под стражу в здании суда, приговор, как ожидается, будет вынесен в понедельник.

Вскоре после этого в городе Панчкула, штат Харьяна, где проходило заседание суда, начались беспорядки. Сразу несколько телеканалов сообщили о нападении сторонников Рама Рахима на их автомобили, припаркованные недалеко от здания суда Панчкулы. Как сообщал телеканал NDTV, в результате атаки их технический сотрудник получил травму головы.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы. Спустя примерно полтора часа после вынесения вердикта и начала столкновений к обеспечению порядка в Панчкуле подключились военнослужащие армии, которая была заранее приведена в готовность в ожидании беспорядков.

В штате Пенджаб, где, как и в Харьяне, много последователей Рамы Рахима, также неспокойно. Сообщалось о поджоге на железнодорожной станции города Малоут, в Ферозпуре, Мансе и Батхинде введен комендантский час, а глава штата Амариндер Сингх призвал пенджабцев к спокойствию.