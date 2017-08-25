СМИ сообщили о погибших из-за беспорядков после приговора духовному лидеру

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 авг — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, порядка 70 пострадали в ходе беспорядков, вспыхнувших в индийском городе Панчкула после того, как суд признал влиятельного духовного лидера виновным по делу об изнасиловании последовательниц, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на полицию.
Вскоре после этого в городе Панчкула, штат Харьяна, где проходило заседание суда, начались беспорядки. Сразу несколько телеканалов сообщили о нападении сторонников Рама Рахима на их автомобили, припаркованные недалеко от здания суда Панчкулы. Как сообщал телеканал NDTV, в результате атаки их технический сотрудник получил травму головы.
Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы. Спустя примерно полтора часа после вынесения вердикта и начала столкновений к обеспечению порядка в Панчкуле подключились военнослужащие армии, которая была заранее приведена в готовность в ожидании беспорядков.
В штате Пенджаб, где, как и в Харьяне, много последователей Рамы Рахима, также неспокойно. Сообщалось о поджоге на железнодорожной станции города Малоут, в Ферозпуре, Мансе и Батхинде введен комендантский час, а глава штата Амариндер Сингх призвал пенджабцев к спокойствию.