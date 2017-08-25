Глава МИД Румынии: НАТО будет проводить политику открытых дверей

ВАРШАВА, 25 авг — РИА Новости. НАТО будет проводить политику открытых дверей для стран, желающих присоединиться к альянсу, заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану после встречи с главами МИД Польши и Турции в Варшаве в пятницу.

"Мы пришли к выводу о том, что главным заявлением НАТО в будущем будет политика открытых дверей для стран, которые хотят присоединиться к Альянсу", — сказал Мелешкану.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский после встречи отметил, что главы МИД "восточного фланга НАТО" встречаются в Варшаве во время визита в Польшу генерального секретаря НАТО.

Говоря о ближайшем саммите НАТО, глава МИД Румынии выразил мнение, что на нем должна произойти "разработка новой стратегической концепции".

"НАТО нужно решить как реагировать на новые угрозы, как планировать оборону, войну с терроризмом", — добавил он.