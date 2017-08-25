Посол Чехии считает, что от Россия не угрожает Евросоюзу

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Посол Чехии в Москве Владимир Ремек не считает, что от России исходит угроза для Евросоюза.

"Наверняка у нас есть люди, которые говорят, что (РФ) представляет (опасность для ЕС – ред.). Лично я не придерживаюсь такой точки зрения. Я даже когда работал депутатом в Европарламенте (в 2004-2013 годах), я всегда придерживался политической точки зрения, что нам надо строить отношения, которые были бы направлены на сотрудничество, в том числе, например, на упрощение межчеловеческих контактов. В этом направлении я работаю и на должности посла", — заявил Ремек в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, считает ли он, как и некоторые европейские политики, что от России исходит угроза для Чехии и ЕС в целом.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине.