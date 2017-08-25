Президент Чехии планирует посетить Россию во второй половине ноября

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Визит президента Чехии Милоша Земана в РФ пройдет, скорее всего, во второй половине ноября, его будет сопровождать большая делегация чешских предпринимателей, заявил в интервью РИА Новости посол Чехии в РФ Владимир Ремек.

"Сейчас детали этого визита прорабатывается. Я буду на следующей неделе на традиционном совещании послов в Праге. Я надеюсь, что будет отдельный разговор как с представителями МИД Чешской Республики, так с представителями аппарата президента о предстоящем визите в РФ. О конкретной дате я не уполномочен объявлять. Могу сказать, что, скорее всего, это будет во второй половине ноября. Хотелось бы, чтобы в рамках визита президент Милош Земан кроме Москвы посетил как минимум еще один российский регион", — сказал Ремек.

Дипломат добавил, что Земана в ходе визита будет сопровождать большая делегация чешских предпринимателей.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.