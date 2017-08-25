Ляшко призвал Пентагон поскорее дать Украине оружие

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко призвал министра обороны США Джеймса Мэттиса ускорить решение вопроса о признании Украины военным союзником США вне НАТО и предоставлении Киеву оружия.
Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил в ходе визита в Киев, что Вашингтон намерен усилить отношения с Украиной на стратегическом уровне для поддержания мира и стабильности, а также рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия.
Парламент Украины еще в марте обратился к конгрессу США с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Киеву статуса основного союзника вне НАТО и заключении оборонного соглашения.
По мнению парламентариев, предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО будет иметь огромное влияние на "прекращение российской агрессии против Украины".