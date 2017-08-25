Ляшко призвал Пентагон поскорее дать Украине оружие

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко призвал министра обороны США Джеймса Мэттиса ускорить решение вопроса о признании Украины военным союзником США вне НАТО и предоставлении Киеву оружия.

"Вчера перед началом военного парада ко Дню Независимости имел возможность пообщаться с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и спецпредставителем Вашингтона Куртом Волкером… призвал ускорить решение вопроса с признанием Украины военным союзником США вне НАТО и предоставлением оружия", — написал Ляшко в пятницу на своей странице в Facebook . Он выразил уверенность, что "мы дожмем США и они примут это решение".

Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил в ходе визита в Киев, что Вашингтон намерен усилить отношения с Украиной на стратегическом уровне для поддержания мира и стабильности, а также рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия.

Президент Украины Петр Порошенко сказал, что обсудил с Мэттисом расширение военно-технического сотрудничества с США.

Парламент Украины еще в марте обратился к конгрессу США с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Киеву статуса основного союзника вне НАТО и заключении оборонного соглашения.

По мнению парламентариев, предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО будет иметь огромное влияние на "прекращение российской агрессии против Украины".