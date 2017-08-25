Двое полицейских стали жертвами нападения на мечеть в Кабуле

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Двое полицейских погибли, еще двое получили ранения в результате нападения на мечеть в столице Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша.
Представитель МВД Даниш подтвердил, что на мечеть совершено нападение. По его словам, один из боевиков подорвался рядом с мечетью. В здании находится спецотряд полиции.
Позднее телеканал сообщил, что еще один взрыв произошел рядом с мечетью в Кабуле.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России