Двое полицейских стали жертвами нападения на мечеть в Кабуле

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Двое полицейских погибли, еще двое получили ранения в результате нападения на мечеть в столице Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша.

Ранее сообщалось, что несколько боевиков совершили нападение на мечеть имама Замана в Кабуле. По данным очевидцев, боевики убили охранников и ворвались в здание. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи.

Представитель МВД Даниш подтвердил, что на мечеть совершено нападение. По его словам, один из боевиков подорвался рядом с мечетью. В здании находится спецотряд полиции.

Позднее телеканал сообщил, что еще один взрыв произошел рядом с мечетью в Кабуле.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России