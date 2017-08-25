Белоруссия направила комиссию в Южный Судан после инцидента с самолетом

Учебное десантирование с самолета Ил-76 во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии. Архивное фото

Учебное десантирование с самолета Ил-76 во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии. Архивное фото

МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Белоруссия направила комиссию для расследования инцидента с самолетом компании "Трансавиаэкспорт" в Южном Судане, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

Ранее СМИ сообщили, что белорусский самолет Ил-76 компании "Трансавиаэкспорт", который выполняет авиационные работы под эгидой гуманитарной миссии ООН, при заходе на посадку в Южном Судане задел крышу дома, разрушив его, в результате чего пострадали несколько человек, один погиб.

"Комиссия, созданная Минтрансом, вылетела в Африку для расследования инцидента", — сказал представитель пресс-службы ведомства, комментируя информацию в СМИ об инциденте в Южном Судане с белорусским самолетом. В комиссию вошли представители "Трансавиаэкспорта" и белорусской транспортной инспекции.

Вместе с тем, в пресс-службе не подтвердили обстоятельства инцидента, о котором сообщают СМИ. "У нас есть информация, что произошел инцидент, в результате которого произошло повреждение шасси воздушного судна", — сказал собеседник.