Белоруссия направила комиссию в Южный Судан после инцидента с самолетом

МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Белоруссия направила комиссию для расследования инцидента с самолетом компании "Трансавиаэкспорт" в Южном Судане, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.
"Комиссия, созданная Минтрансом, вылетела в Африку для расследования инцидента", — сказал представитель пресс-службы ведомства, комментируя информацию в СМИ об инциденте в Южном Судане с белорусским самолетом. В комиссию вошли представители "Трансавиаэкспорта" и белорусской транспортной инспекции.
Вместе с тем, в пресс-службе не подтвердили обстоятельства инцидента, о котором сообщают СМИ. "У нас есть информация, что произошел инцидент, в результате которого произошло повреждение шасси воздушного судна", — сказал собеседник.