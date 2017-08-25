Под Парижем выходец из Афганистана напал на сотрудницу полиции

ПАРИЖ, 25 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Выходец из Афганистана, только что освободившийся из-под стражи, попытался отобрать оружие у женщины-полицейского в комиссариате города Кретей в пригороде Парижа, передает в пятницу газета Parisien.

Инцидент произошел вечером в четверг. Мужчина в возрасте 32 лет, едва освободившись из-под стражи, вернулся в камеру, даже не покинув комиссариата.

"Одна из полицейских, несущих вахту в холле, попросила мужчину покинуть помещение. Он не сказал ни слова, встал, сделал вид, что подбирает бумажку, и набросился на девушку, двумя руками схватившись за ее оружие", — сообщает издание.

Второй полицейский смог уложить мужчину на пол. Для того, чтобы полностью усмирить нападавшего, пришлось прибегнуть к помощи еще четырех человек, работавших в комиссариате.

"Не раздалось ни одного выстрела. Двое полицейских получили легкие травмы", — отмечает газета.

Сообщается, что мужчина "был, без сомнения, неуравновешен и не был в здравом уме".