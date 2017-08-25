В Кабуле боевики атаковали мечеть

Сотрудники правоохранительных органов Афганистана у мечети в Кабуле. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов Афганистана у мечети в Кабуле. Архивное фото

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Несколько боевиков совершили нападение на мечеть в Кабуле в пятницу, передает телеканал Tolo News со ссылкой на очевидцев.

По данным телеканала, во дворе мечети имама Замана (Imam Zaman) произошел взрыв, идет стрельба. Согласно информации очевидцев, боевики убили охранников и ворвались в здание.

Полиция оцепила территорию вокруг мечети. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России