Басурин заявил о соблюдении "школьного" перемирия в Донбассе

ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика строго соблюдает "школьное" перемирие в Донбассе, заявил журналистам в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. При этом в ДНР уже заявили о пяти нарушениях со стороны украинских силовиков с начала "школьного" перемирия.

"Вооруженные силы ДНР строго соблюдают режим прекращения огня. Мы надеемся, что украинская сторона все-таки выполнит свою часть договоренностей в период "школьного перемирия". К сожалению, все предыдущие соглашения по соблюдению режима тишины были сорваны украинским военным командованием", — заявил Басурин.

Ранее в пятницу в оперативном командовании ДНР сообщили, что за минувшие сутки из-за обстрелов два мирных жителя получили ранения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.