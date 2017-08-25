В Казахстане разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

АЛМА-АТА, 25 авг – РИА Новости, Михаил Егорин. Самолет МAULE М-7-260С разбился в пятницу в Алма-Атинской области Казахстана, пилот погиб, пассажир получил травмы, сообщил комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию (МИР) республики.

"Комитет гражданской авиации МИР РК сообщает об авиационном происшествии с частным самолетом малой авиации, принадлежащим ТОО "Олжа Бастау". На борту самолета находились два человека. На место авиационного события прибыли сотрудники МЧС. Пилот погиб, пострадавшему представителю владельца самолета была оказана первая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По данным комитета, инцидент произошел в неконтролируемом воздушном пространстве в 20 километрах северо-восточнее населенного пункта Жидели Алма-Атинской области.

В связи с инцидентом будет проведено расследование.

Это уже третий случай крушений легкомоторных самолетов в Алма-Атинской области за месяц. Двадцать седьмого июля в результате падения самолета Як-12, выполнявшего сельхозработы, погибли два человека. Десятого августа в 43 километрах от Алма-Аты упал учебный самолет Tecnam 2002, принадлежащий Академии гражданской авиации, погибли пилот-инструктор и курсант.