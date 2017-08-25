В Казахстане разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

АЛМА-АТА, 25 авг – РИА Новости, Михаил Егорин. Самолет МAULE М-7-260С разбился в пятницу в Алма-Атинской области Казахстана, пилот погиб, пассажир получил травмы, сообщил комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию (МИР) республики.
По данным комитета, инцидент произошел в неконтролируемом воздушном пространстве в 20 километрах северо-восточнее населенного пункта Жидели Алма-Атинской области.
В связи с инцидентом будет проведено расследование.
Это уже третий случай крушений легкомоторных самолетов в Алма-Атинской области за месяц. Двадцать седьмого июля в результате падения самолета Як-12, выполнявшего сельхозработы, погибли два человека. Десятого августа в 43 километрах от Алма-Аты упал учебный самолет Tecnam 2002, принадлежащий Академии гражданской авиации, погибли пилот-инструктор и курсант.