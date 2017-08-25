Француженка нашла кошку спустя девять лет после пропажи

ПАРИЖ, 25 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Француженка из департамента Ивелин в центральной части страны обнаружила свою пропавшую кошку спустя девять лет после ее исчезновения, передает в пятницу газета Parisien.
В середине августа 2017 года в доме Анн раздался телефонный звонок. "Алло, здравствуйте, я ветеринар из департамента Шер, мы нашли вашу кошку неподалеку… Это же вы хозяйка Калину?" — обратился к женщине собеседник.
Вначале она не поняла, о какой кошке идет речь — после исчезновения Калину в доме появилось четыре новых кота. Оказалось, что животное обнаружили в 425 километрах от дома, а установить прежних владельцев ветеринары смогли по клейму.
Женщина поспешила за своей блудной любимицей в Шер. Кошка сразу признала хозяйку и устроилась на ее коленях, а вернувшись домой, стала искать общий язык с новыми питомцами, появившимися в ее долгое отсутствие.
Le chat Calinou retrouvé au bout de… 9 ans https://t.co/Ki9m1BY4Kp— Le Parisien (@le_Parisien) 25 августа 2017 г.