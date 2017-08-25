ООН призвала провести расследование авиаудара коалиции по отелю в Сане

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ ООН) призывает провести независимое расследование авиаудара международной коалиции во главе с Саудовской Аравией по отелю в столице Йемена Сане, в результате которого погибли не менее 30 человек, сообщает агентство Рейтер.

Ранее местный источник сообщил РИА Новости, что в среду в результате авиаудара международной коалиции по отелю в столице Йемена Сане погибли порядка 30 человек.

"Мы напоминаем всем сторонам конфликта, в том числе коалиции, об их долге обеспечить полное соблюдение международного гуманитарного права. На данном этапе пока неясно, какие расследования были проведены и к чему они привели", — заявила представитель УВКПЧ Лиз Тросселл. Как сообщается, новое независимое расследование должно быть "достоверным и всеобъемлющим".

По словам Тросселл, за последнюю неделю в Йемене были убиты 58 гражданских лиц, "в том числе 42 — коалицией во главе с Саудовской Аравией".

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.