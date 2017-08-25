Грузинские военные и спасатели продолжают ликвидировать пожар в Боржоми

ТБИЛИСИ, 25 авг — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Основные очаги пожара в лесу около Боржоми локализованы; спасатели, пожарные и военные продолжают работать над ликвидацией пожара, говорится в заявлении Чрезвычайного штаба.

Лес у курортного города Боржоми горит уже шестой день. Сначала огонь смогли локализовать, однако позже появились новые очаги возгорания. В тушении главных очагов пожара в Боржомском лесу участвуют 1,5 тысячи пожарных и спасателей, вертолеты и самолет для помощи в борьбе с огнем направили Азербайджан, Турция, Армения и Белоруссия.

"На данный момент основные очаги пожара в зоне стихии локализованы, однако пожар все еще фиксируется в определенных местах. Активно работает тяжелая техника, авиация, живая сила", — сказано в заявлении.

Премьер-министр Грузии заявил журналистам в пятницу утром, что спецтехникой была прорублена 12-километровая дорога, появилась возможность для живой силы приблизиться к очагам пожара, поэтому было принято решение подключить к работам по ликвидации огня грузинских военных.

"Можно сказать, что, несмотря на периодическое ухудшение ситуации, в целом у нас положительная динамика", — заявил премьер в Боржоми, слова которого передают грузинские телекомпании.

Накануне министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе предположил, что в результате пожара сгорело примерно более 100 гектаров площади. В Чрезвычайный штаб, который организован под руководством премьер-министра, накануне прибыл католикос-патриарх Илия Второй и совершил параклис (молитву). Он благословил всех, кто подключен в процессе тушения пожара.