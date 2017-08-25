В Киеве завели дело после попытки взорвать памятник силовикам

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Полиция возбудила уголовные дела в связи с осквернением и попыткой взорвать в Киеве памятник украинским военным, квалифицировав эти случаи по статье "хулиганство", сообщила в пятницу пресс-служба полиции Киева.

Ранее сообщалось, что неизвестные пытались подорвать установленный в Киеве памятник украинским силовикам в виде вонзенного в карту РФ меча, а накануне, в День независимости Украины, его облили белой краской.

Как сообщила полиция, накануне вечером им поступило сообщение о взрыве, который произошел неподалеку от памятника военным, в результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу для установления предмета, который привел к взрыву.

"Полицейские устанавливают личность, которая причастна к правонарушению, а также свидетелей и очевидцев происшествия, просматривают записи с видеокамер. Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесены в единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным полиции, в четверг неизвестные облили этот памятник белой краской. Следственно-оперативная группа изъяла наслоения краски и собрала доказательства, которые направлены на экспертизу, опросила свидетелей и очевидцев. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Ведется следствие, полиция разыскивает лиц, причастных к правонарушениям.

Памятник погибшим в Донбассе украинским силовикам установили в Киеве 15 августа . Он выглядит как меч, вонзенный в карту РФ, которая выгравирована на постаменте. Как объяснили организаторы, памятник установили, чтобы почтить память погибших в Донбассе военных. Памятник изготовлен из гранита, его высота более 2,5 метров.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ранее заявил, что открытие этого памятника является очередным актом агрессии против России, который требует жесткой реакции со стороны Москвы, а также должно стать предметом рассмотрения Совбеза ООН. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в свою очередь назвал памятник сочетанием ненависти и хамства, подчеркнув, что в нем нет и намека на скорбь.