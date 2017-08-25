В Киеве завели дело после попытки взорвать памятник силовикам

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Полиция возбудила уголовные дела в связи с осквернением и попыткой взорвать в Киеве памятник украинским военным, квалифицировав эти случаи по статье "хулиганство", сообщила в пятницу пресс-служба полиции Киева.
Как сообщила полиция, накануне вечером им поступило сообщение о взрыве, который произошел неподалеку от памятника военным, в результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу для установления предмета, который привел к взрыву.
"Полицейские устанавливают личность, которая причастна к правонарушению, а также свидетелей и очевидцев происшествия, просматривают записи с видеокамер. Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесены в единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным полиции, в четверг неизвестные облили этот памятник белой краской. Следственно-оперативная группа изъяла наслоения краски и собрала доказательства, которые направлены на экспертизу, опросила свидетелей и очевидцев. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Ведется следствие, полиция разыскивает лиц, причастных к правонарушениям.
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ранее заявил, что открытие этого памятника является очередным актом агрессии против России, который требует жесткой реакции со стороны Москвы, а также должно стать предметом рассмотрения Совбеза ООН. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в свою очередь назвал памятник сочетанием ненависти и хамства, подчеркнув, что в нем нет и намека на скорбь.