НАТО будет внимательно следить за учениями "Запад-2017", заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ/ВАРШАВА, 25 авг — РИА Новости, Александр Шишло. НАТО будет внимательно следить за предстоящими 14-20 сентября на территории Белоруссии совместными белорусско-российскими учениями "Запад-2017", заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы будем очень внимательно следить за проведением этих учений в следующем месяце", — сказал он в Варшаве.

Заявление Столтенберга транслировала пресс-служба НАТО.

Глава альянса призвал Россию "соблюдать обязательства по обеспечению транспарентности (учений – ред.)". "Я призываю Россию обеспечить соответствие своим обязательствам в рамках Венского документа 2011 года ОБСЕ ("О мерах укрепления доверия и безопасности" — ред.), поскольку предсказуемость и транспарентность особенно важны, когда мы наблюдаем повышенную военную активность на наших границах", — сказал Столтенберг.

По его словам, Венский документ "является лучшей платформой, обеспечивающей предсказуемость и транспарентность военных учений и военной деятельности".

Столтенберг отметил, что "все страны имеют право проводить учения своих вооруженных сил, но страны должны также выполнять свои обязательства в части прозрачности".

Ранее пресс-служба министерства обороны Белоруссии сообщила, что "опираясь на практику добрососедства и взаимности, в рамках Венского документа 2011 года ОБСЕ "О мерах укрепления доверия и безопасности", а также двусторонних договоренностей", на учения "Запад-2017" приглашены наблюдатели из семи стран, а также ряда международных организаций. В пресс-службе отметили, что для наблюдения приглашены представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при министерстве обороны Белоруссии, представители ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, МККК.

Ряд стран НАТО, в том числе Польша, ранее выражали обеспокоенность в связи с предстоящими 14-20 сентября на территории Белоруссии совместными белорусско-российскими учениями "Запад-2017". При этом Столтенберг ранее заявлял, что НАТО не видит угрозы странам альянса в связи с этими учениями.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.

В июне президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе вынуждает Россию на это реагировать. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.