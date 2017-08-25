Лавров обсудит с южнокорейским коллегой ситуацию вокруг КНДР

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудит с главой МИД Южной Кореи Кан Ге Хва ситуацию вокруг КНДР.

"Рассчитываем, что наша встреча позволит провести углублённый обмен мнениями по международным, региональным проблемам, обсудить ключевые вопросы повестки дня Организации Объединенных Наций, а также обсудить складывающуюся ситуацию на Корейском полуострове, что представляет особый интерес и для нас, и для вас", — сказал он в ходе встречи с главой МИД Южной Кореи.

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