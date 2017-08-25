Google готовится оспорить решение Еврокомиссии о штрафе

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Google рассматривает возможность оспорить решение Еврокомиссии (ЕК), которая оштрафовала компанию на 2,42 миллиарда евро, сообщил глава Google в регионе EMEA Мэтт Бриттин.

"Мы изучаем детали и, да, рассматриваем такую возможность", — сказал Бриттин в интервью газете "Коммерсант", отвечая на соответствующий вопрос.

В конце июня 2017 года ЕК оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Решение предписывает компании прекратить нарушения в течение 90 дней. Если Google не выполнит предписание ЕК, могут быть наложены штрафные санкции в размере до 5% среднесуточного мирового оборота материнской компании Alphabet за каждый день невыполнения решения регулятора.

В июле агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Google наняла пять крупных юридических фирм для оспаривания решений ЕК.