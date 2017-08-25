Американец, обвиняемый в контрабанде тигренка, купил его в Мексике

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Юноша из Калифорнии, обвиняемый в контрабанде тигренка, заявил в суде, что приобрел животное с рук на улице мексиканского города Тихуана.

Луис Эудоро Валенсия был задержан американскими пограничниками в среду утром при попытке въехать в страну с детенышем бенгальского тигра в автомобиле, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Гражданин США уже предстал перед судом, где показал, что купил зверька за 300 долларов у мужчины, который гулял с взрослым тигром на поводке.

Валенсия был освобожден под залог в 10 тысяч долларов. Предварительные слушания по его делу продолжатся 5 сентября. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Тигренок передан под опеку специалистов из зоопарка в Сан-Диего.

Это уже не первый инцидент с тиграми в мексиканской Тихуане в последние месяцы, отмечает агентство. В январе власти конфисковали 4-месячного тигра, который жил в одной квартире с детьми. В апреле полиции пришлось ловить еще одного молодого тигра, спрыгнувшего с террасы третьего этажа в соседский двор.

Одной из причин участившихся инцидентов называют принятый в 2015 году закон, который запрещает использовать экзотических животных в развлекательных представлениях, после чего некоторые цирки поспешили избавиться от ставших ненужными питомцев.