БАНГКОК, 25 авг — РИА Новости. Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, которая не явилась в пятницу на оглашение приговора в ее уголовном деле о халатности и попустительстве коррупции, может находиться в Сингапуре, куда она могла вылететь еще в четверг, сообщает в пятницу интернет-версия газеты "Кхао Сот" со ссылкой на источник в окружении Чинават.

"Йинглак Чинават в четверг тайно вылетела в Сингапур, где сейчас находится ее старший брат Таксин Чинават", — заявил газете источник.

Таксин Чинават, также бывший премьер Таиланда, правительство которого было свергнуто военными в 2006 году, находится в эмиграции с 2007 года и руководит таиландской оппозицией из-за границы. Таксин выехал за границу в 2007 году, когда верховный суд готовился огласить приговор в его отношении в деле об инсайдерской сделке с недвижимостью, которую провела его жена в период его пребывания на посту премьера. Суд заочно приговорил его к двум годам тюрьмы.

В пятницу Йинглак Чинават не явилась в суд на оглашение приговора в деле по обвинению ее в халатности и попустительстве коррупции, заявив через помощников и адвокатов о невозможности явиться в связи с ухудшением состояния здоровья. Суд не принял во внимание заявление о болезни Чинават без соответствующей медицинской справки и выдал полиции ордер на ее арест. В случае обвинительного приговора бывшему премьеру грозит от одного до десяти лет тюремного заключения. Оглашение приговора суд перенес на 27 сентября.

Чинават обвиняют в халатности и попустительстве коррупции во время исполнения правительственной дотационной программы рисового залога, в ходе которой правительство закупало у фермеров рис по завышенным ценам для продажи за рубеж по прямым межгосударственным сделкам. Программа, призванная улучшить экономическое положение фермеров, была предвыборным обещанием Чинават и исполнялась с 2011 по 2014 годы. Резкое падение мировых цен на рис и массовые демонстрации и беспорядки в Бангкоке в 2013-м — начале 2014 года, парализовавшие работу правительства, а также поразившая программу коррупция привели к ее провалу и значительным убыткам бюджета, которые нынешние власти оценивают в 25 миллиардов долларов.

Сама Йинглак Чинават себя виновной не признает. Ее сторонники считают процессы против нее и против ее брата Таксина Чинавата сфабрикованными политическими противниками клана Чинават.